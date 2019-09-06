Πούκι: «Θεωρώ πως υπάρχει πέναλτι, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω» (vid)

Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Cosmote TV:
«Δεν έχω άποψη, είμαι στην άλλη πλευρά, θεωρώ πως υπάρχει πέναλτι, αλλά προτιμώ να μην το σχολιάσω».
ΤΕΛΙΚΟ
LITHUANIA 82vs
AUSTRALIA 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 103vs
NEW ZEALAND 97
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINICAN REPUBLIC 56vs
FRANCE 90
ΤΕΛΙΚΟ
USA 98vs
JAPAN 45
ΤΕΛΙΚΟ
TURKEY 76vs
CZECH REPUBLIC 91
ΤΕΛΙΚΟ
BRAZIL 84vs
MONTENEGRO 73
ΤΕΛΙΚΟ
CANADA 82vs
SENEGAL 60
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 96vs
JORDAN 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 1vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ITALY 77vs
SERBIA 92
ΑΝΓΚΟΛΑ -vs
ΙΡAΝ -
ΝΙΓΗΡΙΑ -vs
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ -
ΠΟΛΩΝΙΑ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΣΕΡΒΙΑ -vs
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ -
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ -vs
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ -
ΛΔ ΚΙΝΑΣ -vs
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ -
ΤΥΝΗΣΙΑ -vs
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ -
ΙΣΠΑΝΙΑ -vs
ΙΤΑΛΙΑ -
LIVE
ELINA SVITOLINA 0vs
SERENA WILLIAMS 0
ΤΕΛΙΚΟ
AZARENKA/BARTY 2vs
KUZMOVA/SASNOVICH 0
BELINDA BENCIC -vs
BIANCA ANDREESCU -
MERTENS/SABALENKA -vs
DOLEHIDE/KING -
DANIIL MEDVEDEV -vs
GRIGOR DIMITROV -
ENERGIE COTTBUS -vs
BORUSSIA DORTMUND -
ASK MANNERSDORF -vs
AUSTRIA WIEN -
FC SCHALKE 04 -vs
VIKTORIA KOLN -
SV GUSSING -vs
RAPID WIEN -
VIRTUS ENTELLA -vs
GENOA CFC -
EINTRACHT FRANKFURT -vs
CHEMIE LEIPZIG -
ΚΥΠΡΟΣ -vs
ΚΑΖΑΚΣΤAΝ -
ΕΣΘΟΝΙΑ -vs
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ -
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ -
ΑΥΣΤΡΙΑ -vs
ΛΕΤΟΝΙΑ -
ΣΚΩΤΙΑ -vs
ΡΩΣΙΑ -
ΟΥΑΛΙΑ -vs
ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖAΝ -
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -vs
ΟΛΛΑΝΔΙΑ -
ΣΛΟΒΑΚΙΑ -vs
ΚΡΟΑΤΙΑ -
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ -vs
ΒΕΛΓΙΟ -
SUTTON COMMON ROVERS -vs
BEACONSFIELD SYCOB -
Ο Τεέμου Πούκι μίλησε για την φάση του πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση με την Ελλάδα, τονίζοντας πως δεν μπορεί να έχει καθαρή άποψη για την φάση.
Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Cosmote TV:
«Δεν έχω άποψη, είμαι στην άλλη πλευρά, θεωρώ πως υπάρχει πέναλτι, αλλά προτιμώ να μην το σχολιάσω».