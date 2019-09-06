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Πούκι: «Θεωρώ πως υπάρχει πέναλτι, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω» (vid)

Πούκι: «Θεωρώ πως υπάρχει πέναλτι, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω» (vid)

Πούκι: «Θεωρώ πως υπάρχει πέναλτι, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω» (vid)

Ο Τεέμου Πούκι μίλησε για την φάση του πέναλτι που έκρινε την αναμέτρηση με την Ελλάδα, τονίζοντας πως δεν μπορεί να έχει καθαρή άποψη για την φάση.

Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Cosmote TV:

«Δεν έχω άποψη, είμαι στην άλλη πλευρά, θεωρώ πως υπάρχει πέναλτι, αλλά προτιμώ να μην το σχολιάσω».

 

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