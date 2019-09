Οι Ρουμάνοι αποδοκίμασαν στο ενός λεπτού σιγή για την κόρη του Λουίς Ενρίκε (vid)

Η Ισπανία αγωνίστηκε στη Ρουμανία για την 5η αγωνιστική του 6ου ομίλου, αλλά πέραν της νίκης της με 2-1, οι παίκτες της βίωσαν κάτι ηθικά απαράδεκτο. Βασικά δεν είχε να κάνει με εκείνους, αλλά με κάτι χειρότερο. Οι οπαδοί στο γήπεδο δεν σεβάστηκαν την ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε για την αδικοχαμένη 9χρονη κορούλα του Λουίς Ενρίκε. Και δεν έκαναν απλά φασαρία, αλλά αποδοκίμασαν αυτό το αντίο στην μικρή Τσάνα που νικήθηκε από τον καρκίνο.

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA

