HS ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • WORLD CUP
  • TENNIS
  • CLUB FRIENDLY
ΑρχικήΠοδόσφαιροΠροκριματικά EURO 2020
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Εθνική: Πάτησε στη Φινλανδία

Εθνική: Πάτησε στη Φινλανδία

Εθνική: Πάτησε στη Φινλανδία

Aπό τις 14.00 το μεσημέρι η Εθνική μας ειναι στο Τάμπερε για το ματς με την Φινλανδία.

 

Στο Τάμπερε είναι η Εθνική για το ματς με τη Φινλανδία στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2020.

Η πτήση ήταν καλή κι οι διεθνείς κατευθύνθηκαν στο ξενοδοχείο όπου και θα μείνουν. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 18.00.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Νίκκι Παπαβασιλείου: Η φιλία με τον Μπόας, οι δεσμοί με την Νιούκαστλ και η θητεία στη Σλόβαν!

Ποδόσφαιρο

Άρης: Επίσημα ο Μπα

Ποδόσφαιρο

Φέργκιουσον σε Κριστιάνο: «Σε είχα 17χρονών, τώρα είσαι σπουδαίος άνδρας και αθλητής»

Ποδόσφαιρο

ΑΕΚ: Ολοκληρώθηκε ο σκελετός της Αγιά Σοφιάς! (pics)

Ποδόσφαιρο

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θέλουν λύση με το χορτάρι του ΟΑΚΑ

Ποδόσφαιρο

Charity Idols: Φτιάχνει ζωές για 6η σερί χρονιά (pics)

Best of internet