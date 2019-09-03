Εθνική: Πάτησε στη Φινλανδία

Στο Τάμπερε είναι η Εθνική για το ματς με τη Φινλανδία στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2020.
Η πτήση ήταν καλή κι οι διεθνείς κατευθύνθηκαν στο ξενοδοχείο όπου και θα μείνουν. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 18.00.
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTRALIA 81vs
SENEGAL 68
ΤΕΛΙΚΟ
MONTENEGRO 83vs
NEW ZEALAND 93
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 68vs
DOMINICAN REPUBLIC 70
ΤΕΛΙΚΟ
JAPAN 76vs
CZECH REPUBLIC 89
LIVE
LITHUANIA 59vs
CANADA 50
LIVE
BRAZIL 30vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 40
LIVE
JORDAN 18vs
FRANCE 25
LIVE
USA 20vs
TURKEY 17
ANGOLA -vs
PHILIPPINES -
IVORY COAST -vs
POLAND -
KOREA REPUBLIC -vs
NIGERIA -
PUERTO RICO -vs
TUNISIA -
LIVE
LITHUANIA 59vs
CANADA 50
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BRAZIL 30vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 40
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JORDAN 18vs
FRANCE 25
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USA 20vs
TURKEY 17
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTRALIA 81vs
SENEGAL 68
ΤΕΛΙΚΟ
MONTENEGRO 83vs
NEW ZEALAND 93
ΤΕΛΙΚΟ
JAPAN 76vs
CZECH REPUBLIC 89
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 68vs
DOMINICAN REPUBLIC 70
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/ROGER-VASSE 0vs
STOSUR/RAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 0vs
AZARENKA/BARTY 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAEL MONFILS 3vs
PABLO ANDUJAR-ALBA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAL/FARAH 2vs
HAASE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOCK/WITHROW 2vs
BRYAN/BRYAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
DABROWSKI/PAVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
MARIN CILIC 1vs
RAFAEL NADAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
KICHENOK/OSTAPENKO 2vs
HSIEH/STRYCOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
MARTIN/ATAWO 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
PESCHKE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR TOWNSEND 1vs
BIANCA ANDREESCU 2
SERENA WILLIAMS -vs
WANG QIANG -
KRAWIETZ/MIES -vs
MAYER/SOUSA -
ELINA SVITOLINA -vs
JOHANNA KONTA -
DUAN/ZHENG -vs
MERTENS/SABALENKA -
STANISLAS WAWRINKA -vs
DANIIL MEDVEDEV -
GRANOLLERS/ZEBALLOS -vs
MARACH/MELZER -
BABOS/MLADENOVIC -vs
AZARENKA/BARTY -
ΤΕΛΙΚΟ
PERTH GLORY 1vs
NEWCASTLE JETS 1
Aπό τις 14.00 το μεσημέρι η Εθνική μας ειναι στο Τάμπερε για το ματς με την Φινλανδία.
Στο Τάμπερε είναι η Εθνική για το ματς με τη Φινλανδία στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2020.
Η πτήση ήταν καλή κι οι διεθνείς κατευθύνθηκαν στο ξενοδοχείο όπου και θα μείνουν. Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 18.00.