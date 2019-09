Σάντσο: «Κατέστρεψε» τον Μαγκουάιρ με τις ντρίμπλες του (vid)

Ο νεαρός εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ που κάνει εξαιρετικά πράγματα με τους Βεστφαλούς στην Bundesliga, δεν σταματάει να παίζει με ενθουσιασμό και κέφι και το απέδειξε στην πρωινή προπόνηση των «τριών λιονταριών» στο St. George's Park.

Η κάμερα έπιασε το στιγμιότυπο στο οποίο... καταστρέφει τον Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος βρέθηκε φαρδύς – πλατύς στο έδαφος!

Jadon Sancho against the most expensive defender in the world. pic.twitter.com/gKUjqmFPua

— Football Tweet (@Football__Tweet) September 3, 2019