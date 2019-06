Ο Λουκάκου πήγαινε για τακουνιά και... κόντραρε στο άλλο πόδι (vid)

Ο διεθνής φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρωταγωνίστησε στο τελικό 3-0 του εξαιρετικού Βελγίου απέναντι στη Σκωτία, με την ομάδα του Στιβ Κλαρκ να αντέχει μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους, όταν δέχθηκε το πρώτο γκολ.

Όταν ακόμα δεν υπήρχε σκορ στο παιχνίδι, ο Ρομέλου Λουκάκου επιχείρησε στο 37' να σκοράρει με τακουνάκι, όμως η μπάλα δεν έφυγε ποτέ πίσω από το πόδι του, κόντραρε και απομακρύνθηκε!

