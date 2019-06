Πιο γρήγορα από Μέσι και Κριστιάνο η 100άρα του Μπαπέ (vid)

Με το γκολ του για τους «τρικολόρ» απέναντι στην Ανδόρα, στο 11ο λεπτό της νίκης (4-0) της ομάδας του Ντεσάν για τα προκριματικά του Euro 2020, ο Μπαπέ έφτασε στο τριψήφιο νούμερο τερμάτων στη μέχρι στιγμής καριέρας του.

Αυτό το επίτευγμα, το κατέγραψε σε ηλικία 20 ετών και 173 ημερών, με τον Μέσι να το έχει κάνει στα 22 του χρόνια και 97 ημέρες και τον Κριστιάνο Ρονάλντο επίσης σε ηλικία 22 ετών και 356 ημερών.

Τα 100 τέρματα του Γάλλου στράικερ της Παρί Σεν Ζερμέν (27 με τη Μονακό, 60 με την Παρί και 13 με την εθνική ομάδα), ήρθαν έπειτα από 180 αναμετρήσεις με κλαμπ και αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ολοκληρώνοντας πλέον τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Μπαπέ βρήκε δίχτυα 44 φορές, κάτι που τον κάνει τον πρώτο Γάλλο ποδοσφαιριστή που φτάνει σε τέτοιο αριθμό τερμάτων μέσα σε μια σεζόν μετά τον Τιερί Ανρί από τη χρονιά 2003-2004.

Mbappe 100 goals, with only 20 years. pic.twitter.com/kaxxTjwMrQ

And @KMbappe is just getting started ⚡ pic.twitter.com/V2ijcm0968

