Ο Ράμος έδωσε το πέναλτι στον Μοράτα για να του ανεβάσει το ηθικό (vid)

Ο αρχηγός των «φούριας ρόχας», είχε ήδη σκοράρει μια φορά στο παιχνίδι με τους Σκανδιναβούς, από την άσπρη βούλα και είχε την ευκαιρία να σημειώσει ακόμα ένα γκολ, το οποίο θα ήταν το 8ο στις τελευταίες ισάριθμες συμμετοχές του με την εθνική ομάδα της Ισπανίας.

Παρ' όλα αυτά, δεδομένης της τρομερής ενέργειας με την οποία ο Μοράτα κέρδισε το πέναλτι και λόγω της πρόσφατης ιστορίας με τη διάρρηξη στο σπίτι του, τη στιγμή που ήταν μέσα η σύζυγος και τα παιδάκια τους, επέτρεψε στον φορ της Ατλέτικο να το πάρει πάνω του.

Ο Μοράτα τον ευχαρίστησε, σκόραρε και φυσικά έβγαλε από πάνω του ένα μεγάλο βάρος, παίρνοντας βοήθεια και στο ψυχολογικό κομμάτι...

