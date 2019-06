Ο Χασάν Αλί Καλντιρίμ έκανε τον Μπαπέ να... βλέπει εφιάλτες (vid)

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν τα βρήκε τρομερά σκούρα απέναντι στον αμυντικό της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά και δεν επέτρεψε στον Γάλλο να κάνει τίποτα θετικό για τους «τρικολόρ».

Με το 2-0 των Τούρκων, η Γαλλία ηττήθηκε για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβρη του 2010 σε ό,τι αφορά τα προκριματικά του Euro!

Have to say that tonight in the match between Turkey vs France, Kylian Mbappe got pocketed by king Hasan Ali Kaldırım. France were horrible but credit to Turkey . pic.twitter.com/tcKNsYus70

— footballnews (@footynews34) June 8, 2019