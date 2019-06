Ο Μακρόν μιλούσε και οι Πογκμπά και Ραμί γελούσαν γιατί... δεν καταλάβαιναν τι έλεγε! (vid)

Ο Μακρόν, λίγο προτού τιμήσει τον Πολ Πογκμπά με το Legion of Honor, έκανε ειδική μνεία στον επιβλητικό μέσο των «τρικολόρ», τον οποίο και χαρακτήρισε «από τους πιο ντροπαλούς της εθνικής ομάδας».

Βέβαια, ο όρος που χρησιμοποίησε ήταν τέτοιος που δεν τον αντιλήφθηκαν σωστά οι Πογκμπά και Ραμί, με αποτέλεσμα να λυθούν στα γέλια, αφού δεν καταλάβαιναν ακριβώς τι ήθελε να πει ο Πρόεδρος της Γαλλίας.

President Macron: “Paul Pogba, almost certainly the most taciturn (reserved / shy) player of the bunch.”

Adil Rami: “What does that mean?”

Paul Pogba: “I don’t know...”

#mufc [GFFN] pic.twitter.com/u15dBVuLbx

— United Xtra (@utdxtra) June 4, 2019