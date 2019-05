Επική τούμπα του Έντι Ρέχα σε συνέντευξη Τύπου της εθνικής Αλβανίας! (vid)

Ο άλλοτε προπονητής των Λάτσιο και Νάπολι ανέλαβε τον περασμένο Απρίλιο την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αλβανίας υπογράφοντας συμβόλαιο με διάρκεια εφτά μηνών.

Ο Ρέχα αφού ανακοίνωσε την αποστολή της Αλβανίας για τα ματς με Ισλανία και Μολδαβία σηκώθηκε από την καρέκλα του, όμως γλίστρησε με συνέπεια να προσγειωθεί ανώμαλα στο έδαφος.

Ο Ιταλός τεχνικός αντιμετώπισε με χιούμορ την... τούμπα του λέγοντας στους εκπροσώπους του Τύπου: «Τι πάθατε όλοι; Δείχνετε φοβισμένοι».

The Albanian NT manager Edoardo "Edy" Reja stumbled and fell after the press conference where he was presenting the list for the matches against Iceland and Moldova. He was joking afterwards with the press: "What's wrong, you look all scared" pic.twitter.com/4wwGVymrYp

— Ermal Kuka (@Ermal_Kuka) May 28, 2019