Ο αειθαλής Κουαλιαρέλα και τα... μωρά της Ιταλίας (pic)

Ο Κουαλιαρέλα, στις 14 Μαΐου του 2000, σε ματς της Τορίνο απέναντι στην Πιατσέντζα, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη Serie A.

Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, ο 36χρονος φορ κάνει τρομερά πράγματα τη φετινή αγωνιστική περίοδο στην Σαμπντόρια, είναι πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα, επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Ιταλίας έπειτα από περισσότερες από 3.000 μέρες, σκόραρε για να γίνει ο γηραιότερος ever που βρίσκει δίχτυα με την εθνική Ιταλίας και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει διεθνείς που απαρτίζουν μια... ιδιαίτερη πιτσιρικαρία.

Μάλιστα, είναι τρομερό το γεγονός πως όταν ο Κουαλιαρέλα έκανε ντεμπούτο στη Serie A, ο Τζανιόλο και ο Ντοναρούμα ήταν μόλις 1 έτους (!), ο Ρομανιόλι ήταν λίγο μεγαλύτερος στα 5 χρόνια ζωής και ο Μόις Κιν μετρούσε μόλις... 2,5 μήνες!

How old some of the @azzurri players were when Quagliarella made his Serie A debut

(May 14, 2000 - Torino v Piacenza) pic.twitter.com/EroOj580Q6

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 26, 2019