Ντόρτμουντ: «Στο πλευρό της Αγγλίας, δεν χωράει ο ρατσισμός στο ποδόσφαιρο»! (pic)

Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επιβλήθηκε των Μαυροβούνιων άνετα και με ανατροπή με το τελικό 5-1 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2020, ωστόσο, το παιχνίδι στιγματίστηκε από τις ρατσιστικές επιθέσεις και όσα κατήγγειλαν οι Άγγλοι διεθνείς μετά το ματς.

Ο Στέρλινγκ, μάλιστα, πανηγύρισε με ιδιαίτερο τρόπο όταν σκόραρε, έστειλε το μήνυμά του μέσω social media, ενώ και ο Χάντσον – Οντόι έκανε λόγο για απαράδεκτα πράγματα σε αυτή την εμπειρία που είχε στην πρώτη του κλήση στο ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, έγραψε χαρακτηριστικά στα social media:

«Στηρίζουμε δυναμικά και στεκόμαστε στο πλευρό της Αγγλίας και των παικτών της έπειτα από τη ρατσιστική συμπεριφορά της οποίας έγιναν αποδέκτες. Δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό και κάθε είδους μορφή διάκρισης στο ποδόσφαιρο».

We strongly support and stand with the England national team players who were subjected to racial chants last night.

There is absolutely NO room for racism and all forms of discrimination in football #BorussiaVerbindet pic.twitter.com/CRwYIjbBhO

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 26, 2019