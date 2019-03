Στην ηλικία και τις διεθνείς συμμετοχές του, ο Μπαπέ είναι ασύγκριτος! (vid)

Το τρομερό παιδί της Παρί, το next best thing του γαλλικού ποδοσφαίρου, αυτός που προτού καλά – καλά ανδρωθεί στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής το περασμένο καλοκαίρι στα γήπεδα της Ρωσίας και έχει κοστίσει 180 εκατομμύρια στην ομάδα του, συνεχίζει απτόητος και ακάθεκτος να κάνει τον κόσμο να δηλώνει εντυπωσιασμένος σε κάθε εμφάνισή του.

Το βράδυ της Δευτέρας, με δυο ασίστ κι ένα γκολ (και μια εντυπωσιακή ραμπόνα λίγο πριν το γκολ του 3ου σκόρερ όλων των εποχών για τους «τρικολόρ», Ολιβιέ Ζιρού) βοήθησε στο 4-0 της Γαλλίας επί της Ισλανδίας για τα προκριματικά του Euro 2020 και απέδειξε ξανά ότι είναι σταλμένος από τον Θεό του ποδοσφαίρου στη Γη...

Στην ηλικία των 20 ετών και 3 μηνών, σε 30 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας της Γαλλίας, απλά... ρίχνει τη σκόνη του στους Μέσι και Κριστιάνο στον ίδιο αριθμό συμμετοχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων!

Έχει 12 γκολ, έναντι των 9 που είχε ο Αργεντινός (20 ετών και 11 μηνών με 30 συμμετοχές) και των 11 που μετρούσε ο CR7 (21 ετών 30 παιχνίδια με την Πορτογαλία).

Ο Νεϊμάρ, είχε 17 τέρματα με την εθνική Βραζιλίας όταν συμπλήρωσε 30 αναμετρήσεις, στην ηλικία των 21 ετών και 1 μήνα. ​

UNREAL ASSIST FROM MBAPPE. What a finish by Griezmann too. pic.twitter.com/Er4KN0hue9

— Andres (@otfbravo) March 25, 2019