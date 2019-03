Η απάντηση του Στέρλινγκ στους ρατσιστές (pic)

Τα «τρία λιοντάρια» συνέχισαν με εντυπωσιακό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στα προκριματικά του Euro 2020, αφού, μετά το 5-0 επί της Τσεχίας, έφτασαν στο 5-1 επί του Μαυροβουνίου, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ είχε ένα γκολ και μια ασίστ και στον πανηγυρισμό του έκανε την κίνηση πιάνοντας τ' αυτιά του, για να στείλει το μήνυμα που ήθελε στους Μαυροβούνιους οπαδούς.

«Ο καλύτερος τρόπος να κάνεις τους haters να σιωπήσουν (και εννοώ τους ρατσιστές). 2019, μάθετε επιτέλους κάτι» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media...

Πάντως, μετά το τέλος της αναμέτρησης, παράπονα για τη στάση των οπαδών και την ανάγκη η UEFA να κάνει επιτέλους κάτι, εξέφρασαν και οι Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και Χάντσον - Οντόι που μίλησαν για συνεχείς ρατσιστικές προκλήσεις από τον κόσμο...

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey

— Raheem Sterling (@sterling7) March 25, 2019