Τρίτος σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας ο Ζιρού! (vid)

Ο Ζιρού έκανε το 2-0 για την Γαλλία επί της Ισλανδίας και το γκολ του ήταν ιστορικό. Πλέον, μόνο οι Ανρί και Πλατινί έχουν περισσότερα γκολ από εκείνον στην ιστορία των τρικολόρ, καθώς ο Ζιρού έφτασε τα 35 σε 89 παιχνίδια, 6 λιγότερα από τον Πλατινί που βρίσκεται στη δεύτερη θέση (ο Ανρί έχει 51).

Only Thierry Henry (51 goals in 123 caps) and Michel Platini (41 in 72) have now scored more goals for France than Olivier Giroud (35 in 89).pic.twitter.com/4qglklOn7L

