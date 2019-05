Η επίσημη ενημέρωση της ΕΠΟ για την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Αναλυτικά:

«Συνεδρίασε σήμερα σε πλήρη σύνθεση η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, παρουσία του κ. Μπιορν Βάσαλο, διευθυντή του τμήματος ευρωπαϊκών ομοσπονδιών της FIFA, του ανεξαρτήτου εμπειρογνώμονα των FIFA/UEFA κ. Πετρ Φούσεκ και των μελών της Επιτρ. Παρακολούθησης των FIFA/UEFA κ.κ. Χέρμπερτ Χούμπελ, Έντι Ντερβισάι και Ιβάν Βέλα. Για θέματα της Κ.Ε.Δ. στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Β. Μ. Ντε Μέλο Περέιρα.

Στην έναρξη της συνεδρίασης γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Ε.Ε. επιστολή της Γενικής Γραμματέως της FIFA κ.Φάτμα Σαμούρα και αναλύθηκαν σχετικά, από τον κ. Βάσαλο, οι αποφάσεις της FIFA με στόχο τη σταδιακή απεμπλοκή της από την παρακολούθηση και υποστήριξη σε θέματα διακυβέρνησης και ανάπτυξης του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.

O κ. Βάσαλο σχολίασε σε ιδιαίτερα θετικό τόνο το έργο της διοίκησης της Ε.Π.Ο. επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:

"Δύο χρόνια μετά τις εκλογές, και ιδιαίτερα μετά την επιστολή του Μαίου 2018, παρατηρούμε σημαντική πρόοδο στα διοικητικά θέματα. Έχουμε ήδη θέσει και προτεραιότητες για την περαιτέρω πρόοδο, καθώς έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Υιοθετώντας ορθές πολιτικές μπορείτε να υλοποιήσετε τις υπόλοιπες προκλήσεις. Διαθέτετε το ταλέντο, με την κατάλληλη στρατηγική, να έχετε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η αυτονομία στην εσωτερική σας λειτουργία διατηρείται άλλωστε πλήρως και απολαμβάνετε την απόλυτη στήριξή μας προς τον πρόεδρο κ. Γραμμένο και την Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία αξίζει ο έπαινος για τα βήματα προόδου, μέσα σε τοξικό περιβάλλον.Έχετε την ευκαιρία πλέον να κερδίσετε την ανεξάρτητη διαχείριση του Ελληνικού Ποδοσφαίρου". Με βάση το περιεχόμενο της επιστολής Σαμούρα ανανεώνεται για έναν ακόμα χρόνο η θητεία των τριών διορισμένων από τη FIFA μελών της Κ.Ε.Δ. (Βίτορ Μανουέλ ντε Μέλο Περέιρα, Χουάν Αντόνιο Φερνάντεζ Μαρίν και Λιφ Λιντμπεργκ) και του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα κ. Πετρ Φούσεκ, ενώ η θητεία της Επιτροπής Παρακολούθησης ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου 2019 και μόνον ο πρόεδρος της κ. Χέρμπερτ Χούμπελ διατηρεί την ιδιότητα του ανεξαρτήτου συμβούλου της Ε.Π.Ο. για θέματα διακυβέρνησης, και ενόψει της διαδικασίας των εκλογών του 2020.

Η Εκτελεστική Επιτροπή:

Συζήτησε τις δύο προτάσεις που υπεβλήθησαν για τη νέα μορφή διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδος από την επιτροπή διοργανώσεων της Ε.Π.Ο. και την Super League. Οριστική απόφαση θα ληφθεί μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής επαγγελματικού ποδοσφαίρου στις 28 Μαΐου 2019.

Επικύρωσε τις τελικές βαθμολογίες των 8 ομίλων της Γ’ εθνικής κατηγορίας, περιόδου 2018-19.

Ενέκρινε την υλοποίηση του νέου κανονισμού GDPR, κατ’ εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έκανε δεκτή εισήγηση της τεχνικής επιτροπής ο θρύλος του Ελληνικού Ποδοσφαίρου Βασίλης Χατζηπαναγής να οριστεί εφεξής «πρεσβευτής» όλων των αναπτυξιακών και κοινωνικών προγραμμάτων της Ομοσπονδίας (training the future, football in medicine, hello football friend, same field, Πάσα στα θρανία)».