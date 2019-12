Έρχεται στην Ελλάδα ο προπονητής τερματοφυλάκων των Μπράβο και Οτσόα

Η Athens Goalkeepers Academy, σε συνέχεια της σκληρής, συστηματικής και ουσιαστικής δουλειάς, που την έχει κατατάξει ως την κορυφαία Σχολή επαγγελματιών και νεαρών τερματοφυλάκων στην Ελλάδα και ως πρότυπο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη λειτουργία Χριστουγεννιάτικου Camp το τετραήμερο 20-23 Δεκεμβρίου, παρουσία του καταξιωμένου Ισπανού προπονητή τερματοφυλάκων, Ρομπέρτο Ναβάχας!

Τερματοφύλακες ηλικίας 10-19 ετών και προπονητές τερματοφυλάκων θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εξειδικευμένες προπονήσεις ενός εκ των κορυφαίων προπονητών τερματοφυλάκων της La Liga. Εκτός από το πρακτικό σκέλος, όμως, η εκπαίδευση θα αφορά και το θεωρητικό, καθώς ο κ. Ναβάχας θα κάνει σεμινάριο για τους γκολκίπερ και τους προπονητές τους.

Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, ο Ρ. Ναβάχας θα αξιολογήσει τους γκολκίπερ που θα λάβουν μέρος στο Camp και, όσοι επιλεχθούν για τη 2η φάση της αξιολόγησης, θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ισπανία για να δοκιμαστούν από ομάδες της La Liga, όπως έχει συμβεί επανειλημμένως τα προηγούμενα χρόνια, μετά από τη διεξαγωγή αντίστοιχων Camps της A.G.A.!

Το Camp θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Renti Arena (Πάροδος Αγίας Άννης 46), στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, ενώ οι συμμετέχοντες θα πάρουν την επίσημη εμφάνιση της A.G.A., αλλά και δίπλωμα συμμετοχής στο camp. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΝΑΒΑΧΑΣ

Ο Ρομπέρτο Ναβάχας γεννήθηκε στην πόλη Λογρόνιο της Ισπανίας στις 08/01/1968. Ξεκίνησε την καριέρα του ως τερματοφύλακας από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ το 1982 και την ολοκλήρωσε στην Αλαβές το 1996, έχοντας περάσει ενδιάμεσα από τις Βαλένθια, Χερέθ, Μογιερούσα, Θέουτα, Μέριδα και Αλζίρα.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, έχει διατελέσει μεταξύ άλλων προπονητής τερματοφυλάκων στις ανδρικές ομάδες των Λογρονές (2004-08), Αλαβές (2008-09), Σοσιεδάδ (2009-15) και Γρανάδα (2016-18), αλλά και συνεργάτης της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. Στη Ρεάλ Σοσιεδάδ συνεργάστηκε για αρκετά χρόνια με τον Κλαούντιο Μπράβο, ο οποίος στη συνέχεια πήρε μεταγραφές στις Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι. Στη Γρανάδα συνεργάστηκε με τον κορυφαίο Μεξικανό γκολκίπερ, Γκιγιέρμο Οτσόα.

Είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία στο Universidad Nacional de Educacion a Distancia, όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο στην Αθλητική Ψυχολογία.

Θεωρείται ειδικός στον εντοπισμό και την εξέλιξη τερματοφυλάκων, στη διαχείριση της ψυχολογίας του γκολκίπερ και στη βελτίωση των επιδόσεών του στις στημένες φάσεις.

Είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής της επιτυχημένης Σχολής τερματοφυλάκων στην Ισπανία «ZeroGravity», ενώ τα τελευταία χρόνια έχει προσκληθεί και έχει μιλήσει για την εξέλιξη της θέσης του γκολκίπερ σε χώρες όπως οι Ιταλία, Πολωνία, Κροατία, ΗΠΑ, Καναδάς και Χιλή.

ΣΤΟ CAMP ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Εκτός από τον κ. Ναβάχας, παρόντες στο Χριστουγεννιάτικο Camp της Athens Goalkeepers Academy θα είναι και τρεις σημαντικοί επιστήμονες: Ο κ. Σπύρος Αρμπής, χειρουργός ορθοπεδικός Διευθυντής Ε' Ορθοπεδικής Κλινικής Ρομποτικών Αρθροπλαστικών Ημερήσιας Νοσηλείας, αθλίατρος Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, μέλος EFORT (European Federation of orthopedics), θα μιλήσει στο σεμινάριο για την πρόληψη των τραυματισμών των τερματοφυλάκων.

Ο κ. Αχιλλέας Υφαντίδης, ψυχολόγος - επικοινωνιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης των Σχολών προπονητών UEFA και ΕΠΟ, αλλά και των ''μικρών'' Εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, θα μιλήσει σε παιδιά και προπονητές για το ευαίσθητο θέμα της πνευματικής και ψυχολογικής διαχείρισης γύρω από τον σύγχρονο τερματοφύλακα, ιδιαίτερα σε νεαρή ηλικία.

Ο κ. Βαγγέλης Μπεκρής, προπονητής φυσικής κατάστασης, θα κάνει εξειδικευμένες εργομετρικές μετρήσεις για τους τερματοφύλακες και θα μιλήσει στο σεμινάριο για τη φυσική κατάσταση που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος γκολκίπερ.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ATHENS GOALKEEPERS ACADEMY

Η Athens Goalkeepers Academy ιδρύθηκε το 2011 από τον κ. Χρήστο Λάμπρου, ο οποίος ειδικεύεται στη βελτίωση της τεχνικής λεπτομέρειας επαγγελματιών αλλά και ερασιτεχνών τερματοφυλάκων, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, όντας μόνιμος καλεσμένος στις μεγαλύτερες ημερίδες σχετικά με την εξέλιξη της θέσης του τερματοφύλακα, συχνά ως ομιλητής.

Μέχρι σήμερα, διατηρεί ανεξάρτητη συνεργασία με τερματοφύλακες οι οποίοι αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και σε ομάδες του εξωτερικού, ενώ κατά καιρούς έχει συνεργαστεί -μεταξύ άλλων- με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Νέων, με την Εθνική Γυναικών Κ15, αλλά και με ομάδες της Super League (Πανιώνιος).

Με τη συμβολή των εξειδικευμένων συνεργατών του, προπονητών τερματοφυλάκων, η Σχολή λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία 8 χρόνια, ανοίγοντας την πόρτα για συλλόγους του εξωτερικού σε ταλαντούχους γκολκίπερ. Η τεράστια απήχησή της οφείλεται στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχει στους τερματοφύλακες μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα προπονήσεων, για τη βελτίωση της τεχνικής και της φυσικής τους κατάστασης, αλλά και στη συνεργασία της με μεγάλους συλλόγους της Ευρώπης και κορυφαίους προπονητές τερματοφυλάκων.

Είναι ενδεικτικό ότι αυτά τα οκτώ χρόνια τις πύλες της Athens Goalkeepers Academy έχουν διαβεί περισσότεροι από 3.000 τερματοφύλακες, εκ των οποίων οι 38 είναι σήμερα επαγγελματίες. Όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει ώστε η A.G.A. να δραστηριοποιείται πλέον και στο εξωτερικό (Κύπρος, Αγγλία) μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών, το οποίο αναμένεται σύντομα να επεκταθεί και σε άλλες χώρες.

Η A.G.A. διοργανώνει κάθε χρόνο επιτυχημένα Camps για νεαρούς γκολκίπερ, στα οποία εξειδικευμένοι και καταξιωμένοι προπονητές τερματοφυλάκων από μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης μεταδίδουν τις γνώσεις τους, μέσα από προπονήσεις και σεμινάρια, σε παιδιά και προπονητές. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των Camps οι νεαροί γκολκίπερ αξιολογούνται και στη συνέχεια οι επιλεχθέντες έχουν την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε ομάδες του εξωτερικού!

ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ CAMPS ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τον Ιούνιο του 2016 βρέθηκε στην Ελλάδα ο Μπιλ Στιούαρτ, προπονητής τερματοφυλάκων της Ακαδημίας της Έβερτον, ο οποίος προπόνησε τερματοφύλακες, ενώ έκανε και σεμινάριο για τους νεαρούς γκολκίπερ και για τους προπονητές. Τον Οκτώβριο του 2016 τα 15 από αυτά τα παιδιά βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Εβερτον και άλλων ομάδων, για τη 2η φάση των δοκιμαστικών. Συνολικά, τέσσερα παιδιά επιλέχθηκαν για την τρίτη φάση από αγγλικούς συλλόγους και όχι μόνο, με τους 2 εξ αυτών να υπογράφουν αργότερα επαγγελματικά συμβόλαια στις ΑΪΚ Στοκχόλμης και Μπάλα Τάουν.

Τον Ιούνιο του 2017 ήρθαν στην Αθήνα οι Ρικάρντο Λέιτερ (προπονητής τερματοφυλάκων της Ακαδημίας της Μπενφίκα) και ο Αντονέλο Μπραμπίλα (σήμερα είναι προπονητής τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας της Κάλιαρι, τότε εργαζόταν στην Ακαδημία της). Συμμετείχαν στο αντίστοιχο Camp (προπονήσεις και σεμινάρια για τερματοφύλακες και προπονητές) και επέλεξαν 2 παιδιά, τα οποία ταξίδεψαν στην Πορτογαλία και στηνΙταλία τον Οκτώβριο του 2017 για τη 2η φάση της αξιολόγησης.

Τον Ιούνιο του 2018 η Athens Goalkeepers Academy έφερε στην Ελλάδα τον Λουίς Γιόπις, προπονητή τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη διαδοχική σεζόν! Ο Ισπανός προπόνησε τους νεαρούς τερματοφύλακες, ενώ δίδαξε και θεωρητικά τα μυστικά της θέσης στους ίδιους και στους προπονητές τους, κατά τη διάρκεια των καθημερινών σεμιναρίων.

Συνολικά, 20 από αυτά τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν στην Ισπανία από τις Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αλκορκόν, Σαν Σεμπαστιάν Ντος Ρέγες για μια εβδομάδα (29 Απριλίου - 5 Μαΐου 2019). Από αυτούς, οι τρεις πέρασαν στην τρίτη φάση των δοκιμαστικών (δηλαδή κλήθηκαν από τις ομάδες για επαναξιολόγηση) και αναμένονται οι εξελίξεις.

Τον Ιούνιο του 2019 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό ο Μαρκ Μόρις, επικεφαλής προπονητής τερματοφυλάκων της Ακαδημίας της Λίβερπουλ, ο οποίος συμμετείχε στο αντίστοιχο camp (προπόνηση και σεμινάρια) της Athens Goalkeepers Academy.

Ο επιτυχημένος Άγγλος τεχνικός επέλεξε 15 παιδιά για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης, η οποία θα γίνει στο προπονητικό της Λίβερπουλ, το διάστημα 2-8 Ιανουαρίου 2020.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, επικοινωνώντας με την Athens Goalkeepers Academy στον τηλεφωνικό αριθμό 693 959 4325 ή στο e-mail: athens_goalkeepers_academy@hotmail.com.

Yποχρεωτική είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ότι ο αθλητής μπορεί να παρακολουθήσει οποιαδήποτε αθλητική και αγωνιστική δραστηριότητα.