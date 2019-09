Την Κυριακή 17 ομάδες βάζουν γκολ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη!

To Barca Foundation και η Οργάνωση Γη διοργανώνουν την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 14:00-20:00, στο Σεράφειο Kέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας (Γήπεδο 5x5) ποδοσφαιρικό τουρνουά με τίτλο “Goal for the Global Goals”.