Πρόσκληση σε παίκτες των ελληνικών ακαδημιών της Σπόρτινγκ από Σετούμπαλ και Ακαδέμικα!

Πρόκειται για τους Δημήτρη Κώτση (2001), Παναγιώτη Ζγούρι (2001), Μικέλ Μαλέλι (2003), Βαγγέλη Αρκουδέα (2003), Θοδωρή Σπανό (2003), Αντώνη Πασσάδη (2003), Παναγιώτη Γεωργίου (2004), Ερμή Σελιμάι (2004), Άγγελο Κασάι (2004) και Άθαν Όβτσινα (2004).

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

«Η ανοδική πορεία της Stars Of The Future στο χώρο του ποδοσφαίρου αποδεικνύεται στην πράξη καθημερινά. Αθλητές της Sporting CP Soccer Academy Χαλανδρίου, κλήθηκαν από

πορτογαλικές ΠΑΕ της Primeira Liga να ταξιδέψουν και να προπονηθούν για μία εβδομάδα στην ιβηρική χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, η ακαδημία της Sporting CP στο Χαλάνδρι έλαβε κλήσεις από τις Academica de Coimbra και Vitoria de Setubal για τους Δημήτρη Κώτση (2001), Παναγιώτη

Ζγούρι (2001), Μικέλ Μαλέλι (2003), Βαγγέλη Αρκουδέα (2003), Θοδωρή Σπανό (2003), Αντώνη Πασσάδη (2003), Παναγιώτη Γεωργίου (2004), Ερμή Σελιμάι (2004), Άγγελο Κασάι

(2004) και Άθαν Όβτσινα (2004). Οι νεαροί αθλητές καλούνται από τις δύο ΠΑΕ να ενταχθούν και να προπονηθούν στα αντίστοιχά τους ηλικιακά γκρουπ, από τις 4 μέχρι τις 9

Μαρτίου 2019. Ενδιαφέρον για κάποιους από τους παραπάνω αθλητές έχει εκδηλωθεί κατά καιρούς και από διάφορες ακαδημίες ελληνικών ΠΑΕ, με τους γονείς να επιμένουν ότι ο συνδυασμός

εκπαίδευσης εντός κι εκτός αγωνιστικών χώρων είναι μονόδρομος για τους νεαρούς. Συνοδός των παραπάνω, θα είναι ο Technical Coordinator της ακαδημίας της Sporting CP

Χαλανδρίου, Κωνσταντίνος Σταμέλος που θα εκπαιδευτεί από τους ανθρώπους των δύο πορτογαλικών συλλόγων, αποτέλεσμα της συνεχούς επιμόρφωσης που επιδιώκει η Stars Of

The Future για τους αθλητές, προπονητές και διοικούντες που είναι μέλη των εκπαιδευτικών της projects. Η Stars Of The Future σε συνεργασία με τους γονείς που την εμπιστεύονται, έχει αναλάβει

τη διαχείριση της αγωνιστικής και εξω- αγωνιστικής πορείας των παιδιών τους και αποδεικνύει έμπρακτα ότι δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού αθλητισμού και σπουδών στην

Ελλάδα και το εξωτερικό.