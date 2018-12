Ομιλος πρόκληση για την Εθνική Ελλάδας! (pic)

Δεδομένα θα είχαμε δύσκολο έργο. Από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας ήλπιζε ότι θα κληρωθεί σε όμιλο που θα της έδινε την δυνατότητα να το παλέψει. Και ο 10ος όμιλος αν μη τι άλλο είναι τέτοιος. Η Εθνική μας ομάδας κληρώθηκε μαζί με την Ιταλία, την Βοσνία, την Φινλανδία, την Αρμενία και Λιχτενστάιν.

Ομιλος... πρόκληση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που και την Βοσνία ξέρει πολύ καλά και την είχε περάσει στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να πάει στα μπαράζ (αποκλείστηκε στη συνέχεια από την Κροατία) αλλά και την Φινλανδία που αντιμετώπισε πρόσφατα στο UEFA Nations League.

Η Εθνική είναι σε όμιλο έξι ομάδων (και όχι πέντε) και μαζί με τις ομάδες που θα... κυνηγήσει για να βάλει από κάτω είναι η Αρμενία και το Λιχτενστάιν. Φυσικά το μεγάλο φαβορί του ομίλου είναι η Ιταλία που όμως δεν θυμίζει την ομάδα των παλαιότερων ετών αλλά βρίσκεται σε μια διαδικασία ανανέωσης και με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο.

Θυμίζουμε πως από την προκριματική φάση προκρίνονται οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο (20 ομάδες) και σε αυτές θα προστεθούν οι τέσσερις νικήτριες από τα play off του Νations League.

Η μάχη της Εθνικής μας θ' αρχίσει στις 21-23 Μαρτίου όταν και θα γίνει η πρώτη αγωνιστική για τον 10ο προκριματικό όμιλο του Euro2020.

