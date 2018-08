Η επιστροφή του Παρασκευά Άντζα στο πλευρό του Ζουέλα!

Κολωνία - Ουνιόν Βερολίνου και το ποντάρισμά σου επιστρέφεται*, αν σημειωθούν τα περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

O Φρανσίσκο Ζουέλα, ο οποίος ηγείται των ακαδημιών της Σπόρτινγκ Λισαβόνας σε Ελλάδα και Κύπρο, έπεισε τον παλαίμαχο διεθνή άσο του Ολυμπιακού, αλλά και πρώην συμπαίκτη του στην Ξάνθη, Παρασκευά Άντζα να πάρει μέρος στο συγκεκριμένο πρότζεκτ ως team manager, ενώ στην εταιρία Stars of The Future, η οποία συστάθηκε με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση αθλητών τόσο κατά την διάρκεια όσο και μετά την αθλητική τους δραστηριότητα, ο Άντζας θα εκτελεί καθήκοντα General Manager.

Εκτός από τον άλλοτε στόπερ των ερυθρόλευκων, στο επιτελείο του Ζουέλα θα βρίσκονται ο παλαίμαχος μπακ του Ολυμπιακού και νυν προπονητής, Γιώργος Κοκολάκης, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Super League, Γιώργος Στράτος.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου της Stars of The Future:

Η ομάδα για τη νέα σεζόν 2018/19 αναφορικά με τις δραστηριότητες των Ακαδημιών της Σπόρτινγκ σε Ελλάδα/Κύπρο, αλλά και της Stars of the Future είναι η ακόλουθη:

Board Direction

• Francisco Zuela

CEO & Founder Stars Of The Future in Portugal, Greece, Cyprus, and Angola.

CEO & Founder in Sporting CP Soccer Academy Greece and Cyprus; the First Historic Academy in

Europe, besides Portugal, located in Athens, Anavissos.

Official Technical Coordinator Sporting C.P. Soccer Academy in Athens, Chalandri, and Limassol. Former

Professional Football Player, Ambassador in INETESE.

Studies in Sports Management and Financial Management.

• Olympia Christina Kalogianni

Executive Manager, Educator – Pedagogue, Sports Management (Candidate)

BA English Language and Literature, MA Education and Technology

• Rania Markou

General Manager, Professional Manager Football

• Paraskevas Antzas

Team Manager, Former Professional Football Player

• Andreas Barbaris

General Director, Official Technical Coordinator Sporting C.P. Soccer Academy Athens

• Georgios Kokolakis

Chief Scouting, Former Professional Football Player, Sports Science Speciality Football

•Georgios Stratos

Lawyer, Former President Superleague Greece

• Marco Santos

Communication Director Stars Of The Future and Sporting C.P. Soccer Academy Greece and Cyprus

Technical Team

• Konstantinos Stamelos

Technical Coordinator, Sports Science Specialization Football, Sports Management (Candidate),

Languages: Greek, English, Portuguese, Certified by Sporting C.P. Soccer Academy Chalandri

• Nikos Katsikostas

Head Coach Goalkeeper, Educator Sports Science Specialization Goalkeeper

• Margaritis Kalaitzis

Assistant Coach and Sports Performance Analyst/ Sports Science Specialization Football

• Spiros Katsimaris

Professional Fitness Coach High Performance

Department Pedagogue

• Olympia Christina Kalogianni

Executive Manager, Educator – Pedagogue, Sports Management (Candidate)

BA English Language and Literature, MA Education and Technology

• Evangelos Manolopoulos

Sports Psychologist, MSc in Sports and Exercise Psychology, PhD (candidate) in Sports Psychology

• Giannis Bouloukos

Educator - Pedagogue

Team in Greece/ Cyprus

Sporting CP Soccer Academy Athens

• General Director - Olympia Christina Kalogianni

Educator - Pedagogue/ Sports Management/ BA English Language and Literature/ MA Education and

Technology

• Coach - Giannis Sideris

Certified by Sporting C.P

• Coach - Michalis Barbaris

Certified by Sporting C.P.

• Coach - George Argyris

Certified by Sporting C.P.