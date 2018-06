Ποδόσφαιρο και κουλτούρα στο «OFFSIDE Festival» στην Τεχνόπολη στις 16&17 Ιουνίου

Guillem Balagué, ο Ισπανός συγγραφέας των βιβλίων Pep Guardiola, "Another Way of Winning", "Messi" the authorised biography και "Cristiano Ronaldo - The Biography."

Οriol Rodríguez, ιδρυτής του OFFSIDE Festival και ιδρυτής και αρθρογράφος στο του περιοδικού Panenka (Βαρκελώνη) 21.00 │Προβολή ντοκιμαντέρ «Democracia em preto e branco (Δημοκρατία σε μαύρο και λευκό)»

Pedro Asbeg, 90', 2014 Στις αρχές του 1982, όταν το δικτατορικό καθεστώς της Βραζιλίας συμπλήρωνε 18 χρόνια, μία ποδοσφαιρική ομάδα αποφασίζει να εφαρμόσει “δημοκρατία”. Οι Κορίνθιανς, μία από τις ιστορικότερες ομάδες του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος, μιλούν για δημοκρατία, παίρνουν αποφάσεις συζητώντας μεταξύ τους και εμφανίζονται στο γήπεδο έχοντας στις φανέλες τους γραμμένο το σύνθημα “Ψηφίστε στις 15”, παροτρύνοντας τους Βραζιλιάνους να μη διστάσουν να πάνε στις κάλπες. Άτυπος ηγέτης του κινήματος της “Κορινθιακής Δημοκρατίας”, ο Σώκρατες, ένας από τους μεγαλύτερους μεσοεπιθετικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Την ίδια περίοδο η βραζιλιάνικη μουσική σκηνή βρίσκεται στο ζενίθ της. Πολιτική, ποδόσφαιρο και rock n' roll, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά! ---

Το OFF-SIDE Festival δεν είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ. Είναι ιστορίες για θριάμβους.

Είναι ιστορίες για ομάδες που έγιναν τρόπος ζωής.

Είναι ιστορίες για μορφές που άφησαν εποχή.

Είναι ιστορίες γεμάτες ένταση και πάθος.

Είναι ιστορίες για το ποδόσφαιρο.

