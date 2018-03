Με κάθε γκολ ο Σαλάχ, δωρεάν χρόνος ομιλίας! (pic)

Ο σταρ της Λίβερπουλ δεν ξεκίνησε βασικός στο φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου με την Ελλάδα και πλέον οι συμπατριώτες του φαίνεται πως παρακαλούν, ώστε να τον βάλει σαν αλλαγή ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ.

Ο λόγος δεν είναι μόνο για να τον... θαυμάσουν αγωνιζόμενο ή να αυξηθούν οι πιθανότητες των «Φαραώ» για καλό αποτέλεσμα, μετά το γκολ του Καρέλη , αλλά να τον δουν να σκοράρει για να πάρουν... δώρο!

Οπως φαίνεται, στην Αίγυπτο υπάρχει διαγωνισμός για τον αγώνα με την Εθνική, καθώς για κάθε γκολ του Σαλάχ, εταιρία κινητής τηλεφωνίας θα δίνει δωρεάν χρόνο ομιλίας στους πελάτες της!

All my colleagues here in Egypt want #Salah to come on and score so they can get a top up of 11 free Vodafone minutes for every goal... #Priorities #ModafoneSalah #EGYGRE

— Ted Totsidis (@tedtots) 27 Μαρτίου 2018