H εξήγηση για τη φανέλα του τερματοφύλακα της Αιγύπτου (pic)

Ελλάδα και Αίγυπτος δεν ντύνονται καν στην ίδια εταιρία (NIKE εμείς, ADIDAS οι «Φαραώ»), όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούν να συμβούν... ατυχήματα!

Στο φιλικό των δυο ομάδων, ο τερματοφύλακας των Αφρικανών, Μοχάμεντ Αγουάντ, έπρεπε να φορέσει φανέλα άλλου χρώματος και όχι την κανονική, «βασική» εμφάνιση που προβλεπόταν, αφού η βασική ήταν πανομοιότυπη με τη νέα εμφάνιση της Εθνικής ομάδας.

Η φωτογραφία είναι χαρακτηριστική:

In case you're wondering where the conflict was. #EGYGRE pic.twitter.com/wbRd5K6e40

