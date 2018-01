Η οικογένεια Ρονάλντο σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ελληνικών ακαδημιών της Σπόρτινγκ!

Η λατρεία του σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Ο διευθυντής των ακαδημιών σε Ελλάδα και Κύπρο, Φρανσίσκο Ζουέλα έχοντας την αρωγή της οικογένειας του Ρονάλντο προσφέρει στους εκκολαπτόμενους αστέρες σε Ελλάδα και Κύπρο ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα προκειμένου να λάβουν την σωστή καθοδήγηση, αλλά και διαπαιδαγώγηση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μάλιστα όπως τονίζεται στην ανακοίνωση τα παιδιά που θα κάνουν χρήση του προγράμματος αυτομάτως θα λάβουν 4ετή δωρεάν φοίτηση στις ακαδημίες της Σπόρτινγκ στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά από δυο χρόνια συνεργασίας, η εταιρεία Stars Of The Future μαζί με τη Sporting CP παρέχει αποκλειστικά στα παιδιά που είναι μέλη των ακαδημιών της Sporting CP School of Τalents στο Χαλάνδρι, την Ανάβυσσο και τη Λεμεσό το παρακάτω εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα:

• 4 χρόνια δωρεάν ϕοίτηση στις ακαδημίες Sporting CP στην Ελλάδα

• Αυτόματη εγγραϕή ως μέλη της Sporting CP

• Σεμινάρια για διαχείριση των οικονομικών για γονείς και αθλητές

• Σεμινάρια/ workshops με παιδαγωγούς και προπονητές από τη Sporting CP

• Σεμινάρια αθλητικού management, έτσι ώστε να αντιληϕθούνε όλοι ποια είναι η βιομηχανία του ποδοσϕαίρου

• Δωρεάν clinics

• Δωρεάν summer camps

• Όλα τα παιδιά των ελληνικών ακαδημιών της Sporting CP, αϕού χωριστούν σε γκρουπ, θα ταξιδέψoυν στην Πορτογαλία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, πλην των αεροπορικών εισιτηρίων

• Διατροϕολόγος

• Ψυχολόγος

• Καθοδήγηση για σπουδές στο εξωτερικό σε συνδυασμό με το ποδόσϕαιρο

• Δωρεάν εισιτήρια για αγώνες της Sporting CP στο Estadio Jose Alvalade

• Δωρεάν tour οργανωμένων γκρουπ στο γήπεδο της Sporting CP αλλά και στο μουσείο του συλλόγου

• Ενδυμασία αποστολής ή σετ ϕόρμας της πρώτης ομάδας της Sporting CP (ΠΑΕ) για τους γονείς

• Δωρεάν συμμετοχή σε 2 τουρνουά το χρόνο στην Ελλάδα

Deadline: Τέλος Φεβρουαρίου 2018

Η προσϕορά ισχύει για τους ήδη εγγεγραμμένους αθλητές στις ακαδημίες της Sporting CP στην Ελλάδα. Τα παιδιά που δε θα συμμετέχουν στο πρότζεκτ αυτό, θα παραμείνουν στις ακαδημίες χωρίς τις παραπάνω υπηρεσίες που παρέχει η Stars Of The Future. Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή μετά το deadline η τιμή θα είναι διαϕορετική. Η Katia Aveiro και η οικογένεια του Cristiano Ronaldo συμμετέχουν στο πρότζεκτ αυτό και καλύπτουν μέρος της παραπάνω προσϕοράς μέχρι το deadline, τέλος Φεβρουαρίου.