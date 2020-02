@antogriezmann @fcbarcelona @ibizaud Muchas gracias @ibizaud por invitarme! Thank you @ibizaud for inviting me! Thanks @jamiejonesmusic for such a great remix! Buzzing to have played before this historic day/game here in our island #Ibiza - Fue un increíble placer poder actuar durante el partido historico aquí en nuestra isla entre el @ibizaud y el @fcbarcelona , realmente ha sido una semana de locura! Gracias a todo el mundo! La semana próxima anunciaremos algo muy top y que me hace muy feliz, posiblemente la noticia del año para mi y un nuevo camino en mi carrera! Playing before the historic @ibizaud vs @fcbarcelona was a real buzz, massive thank you to everyone! The last few days have been crazy and next week I’m gonna announce probably the biggest news of my career and a new chapter for me! I’m very excited! #ManuGonzalez #Griezmann #IbizaUD #FcBarcelona #Dj #Deejay #Music #Football #Ibiza2020 #Eivissa #Ibiza #Vibes #JamieJones #HungryForThePower

A post shared by Manu Gonzalez (@manugonzalezibz) on Jan 23, 2020 at 11:35pm PST