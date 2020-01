Πόσες νίκες δημιουργούν έναν θρύλο; Πόσα ακόμα γκολ, ασίστ και επιτεύγματα μπορούν να στοιβαχτούν για να αποτυπώσουν με πληρότητα τον μύθο του Λιονέλ Μέσι στο ισπανικό ποδόσφαιρο;

Ο απόλυτος ρέκορντμαν της Μπαρτσελόνα δεν στέκεται μόνο στα όρια του Καμπ Νόου και των Μπλαουγκράνα, αλλά προσφέρει μια αμίμητη κληρονομιά στο ισπανικό ποδόσφαιρο, σημειώνοντας νέο, ανεπανάληπτο ρεκόρ.

Στο παιχνίδι με αντίπαλο την Λεγανές για το Κόπα Ντελ Ρέι, ο Λίο έδρασε καταλυτικά για την ευρεία νίκη με 5-0 (δύο γκολ, μία ασίστ). Μια νίκη, η οποία είναι η υπ'αριθμόν 500 της καριέρας του σε όλες τις ισπανικές διοργανώσεις, σε μόλις 710 παιχνίδια!

Κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να σπάσει αυτό το φράγμα, με δύο πρώην συμπαίκτες του να φτάνουν κοντά. Ο Τσάβι ακολουθεί δεύτερος σταματώντας στις 482 νίκες, ενώ ο Αντρές Ινιέστα πλασαρίστηκε τέταρτος με 459. Ανάμεσα τους βρίσκεται ο Ίκερ Κασίγιας (459), ενώ ο Σέρχιο Ράμος είναι ο μοναδικός εν ενεργεία παίκτης που αγωνίζεται ακόμα εντός συνόρων και ανανεώνει την επίδοση του (439 νίκες).

