Το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Ιανουαρίου του 2020, η κλήρωση της φάσης των «32» του Copa del Rey έφερε την Ουνιονίστας από την Σαλαμάνκα, στο δρόμο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα που βρίσκεται στην 3η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, μόλις πριν από λίγο καιρό έζησε μια τρομερή εμπειρία και κατέγραψε ένα μεγάλο κατόρθωμα στη σύντομη ιστορία της, έχοντας αποκλείσει στον προηγούμενο γύρο του Κυπέλλου την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Η ευτυχία παικτών, προπονητή και επιτελείου για την κλήρωση με τη Ρεάλ του Ζιντάν, είναι απόλυτα δικαιολογημένη με δεδομένο πως ήδη αποτελεί τεράστια στιγμή στην ιστορία του κλαμπ που δημιουργήθηκε πίσω στο 2013 από αγνή οπαδική αγάπη και σεβασμό στην UD Salamanca.

When you get Real Madrid at home in the cup...

Unionistas de Salamanca CF's stadium holds just 3000 but they will be welcoming Los Blancos in the Copa del Rey - just look at the reaction from the players! pic.twitter.com/oPKLJGmbW2

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 14, 2020