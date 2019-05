Ο Κοκλέν... ισοπέδωσε τον Μέσι στον τελικό! (vids)

Ο 28χρονος μέσος της Άρσεναλ, δεν άφησε τον Αργεντινό να... πάρει ανάσα και έπεφτε πάνω του πολύ δυνατά για να του πάρει τη μπάλα, δείχνοντάς του ότι δεν είχε σκοπό να τον σεβαστεί τόσο, όσο το έκαναν άλλοι αντίπαλοι.

Μάλιστα, στα τελευταία λεπτά, βλέποντας τον Μέσι να πέφτει πάνω του αλλά και να τον περικυκλώνουν τέσσερις παίκτες της Μπαρτσελόνα, ο Κοκλέν κατάφερε να κάνει ντρίμπλα στον αρχηγό των «μπλαουγκράνα», να τον ρίξει στο έδαφος, να κάνει πάσα και να ελιχθεί για ν' αποφύγει τα μαρκαρίσματα!

Francis Coquelin didn't let Messi breathe.. pic.twitter.com/UYJKLe2O1z

Man casually nutmegged Messi and floored him. Francis Coquelin the true GOAT! pic.twitter.com/eyCnAKFDMI

— Taha Shaker (@AbdurrRamzan) May 25, 2019