Ο Βραζιλιάνος αμυντικός που είναι από τους πιο οξύθυμους χαρακτήρες και... τρελαίνεται εύκολα, δεν λογάριασε ότι απέναντί του είναι ο κόουτς, πάνω στον ενθουσιασμό για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Πήρε φόρα, τον έριξε κάτω με τάκλιν και αμέσως το πανηγύρισε με τον κόσμο!

Δείτε το βίντεο:

Gabriel Paulista slide tackles Marcelino. Because of course he does. pic.twitter.com/nfnWQ6Add3

— Talking LaLiga (@TalkingLaLiga) May 25, 2019