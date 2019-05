Βαλβέρδε: Ο κόσμος της Μπαρτσελόνα θέλει το... κεφάλι του (pics)

«Δεν ζωγραφίζει το ποδόσφαιρο», γράφει ο ένας.

«Πρέπει να παραιτηθεί», ο άλλος ενώ κάποιος υποστηρίζει ότι «ο Βαλβέρδε είναι υπεύθυνος για τις τρεις από τις χειρότερες ταπεινώσεις της Μπαρτσελόνα αυτόν τον αιώνα».

Άλλοι με περισσότερη φαντασία, έφτιαξαν ένα ελικόπτερο το οποίο θέλουν να πάρει τον Βαλβέρδε μακριά από το «Καμπ Νόου».

Φυσικά, το κράξιμο στον Ερνέστο Βαλβέρδε δεν περιορίζεται εκεί...

#CopadelRey

Barcelona 1- 2 Valencia

After another devastating performance should Valverde be sacked as manager. Like - No Retweet - Yes#ValverdeOUT pic.twitter.com/PpfXOrCe6a — SportCentre (@SportCentre8) May 25, 2019