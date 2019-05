Μέσι, ο μόνος της Μπαρτσελόνα που έβαλε γκολ στη Βαλένθια φέτος (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε το καθήκον του στον τελικό του Copa Del Rey αλλά το γκολ που έβαλε δεν ήταν αρκετό για να αποφευχθεί η ήττα . Ισως επειδή θα πρέπει, κάποια στιγμή, να συνεισφέρουν και οι συμπαίκτες του, κάτι που για ακόμη μία φορά δεν έγινε φέτος. Στο 1-1 του Μεστάγια και στο 2-2 του Καμπ Νου ο Αργεντίνος ήταν αυτός που έβαλε και τα τρία γκολ των Μπλαουγκράνα, σκοράροντας και 4ο στον τελικό του κυπέλλου. Δεν έφτανε, όμως, για να νικήσει... μόνος του τη Βαλένθια. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε έξι τελικούς του Copa Del Rey, αλλά μάλλον θα προτιμούσε να μην είχε σκοράρει αυτή τη φορά και να πανηγύριζε την κούπα και το νταμπλ.

Barcelona’s goals against Valencia across all competitions in the 2018-19 season:

One was not enough tonight. pic.twitter.com/e8keqCqQwQ

