Ο ηγέτης τη εθνικής ομάδας της πατρίδας του ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Γκάρι Μεδέλ, οι δυο τους αλληλοσπρώχτηκαν και ο διαιτητής δίχως να το σκεφτεί και πολύ έβγαλε από το τσεπάκι του την κόκκινη κάρτα και την έδειξε και στους δυο.

Η Αργεντινή κατέκτησε την 3η θέση στο Κόπα Αμέρικα με τη νίκη επί των Χιλιανών στον μικρό τελικό και θα χάσει τον Μέσι για ένα παιχνίδι, με τον αστέρα της Μπαρτσελόνα να πληρώνει και πρόστιμο 1.5000 δολαρίων.

«Επιθετική συμπεριφορά, ύβρεις και πράξεις που δυσφημούν το άθλημα» ήταν η αιτιολόγηση της CONMEBOL για την τιμωρία.

Referee Mario Díaz de Vivar's report regarding Messi's red card:

"Used abusive language, offensive gestures,insulting/humiliating; By confronting the opponent, in an incident when the ball was no longer in play, giving a strong blow with the SHOULDER to the opponent. [TYC] pic.twitter.com/0ivqsWN93B

