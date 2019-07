Πήγε να γκρεμίσει το VAR μετά την αποβολή ο Γκάμπριελ Ζέσους (vid)

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι αποβλήθηκε στη νίκη (3-1) με την οποία η Βραζιλία κατέκτησε το Κόπα Αμέρικα στον μεγάλο τελικό απέναντι στο Περού και δεν το πήρε καθόλου καλά...

Λίγο προτού πάει στα σκαλιά στον διάδρομο των αποδυτηρίων και ξεσπάσει σε κλάματα, ο Γκάμπριελ Ζέσους προσπάθησε να ρίξει και το VAR, με έναν εκ των υπεύθυνων να κρατάει όρθιο το stand με την οθόνη την οποία μπορούσε να συμβουλευθεί ανά πάσα στιγμή ο ρέφερι...

Gabriel Jesus expressing the world's feeling towards VAR last night...pic.twitter.com/aIRvGQXgED

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) July 8, 2019