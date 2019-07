Οι... ώμοι «έκαψαν» τον Μέσι στην αποβολή (vid)

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ήρθε σε έντονη αψιμαχία με τον Χιλιανό αμυντικό στο 37ο λεπτό του μικρού τελικού (τον οποίο πήρε η ομάδα του Σκαλόνι με το 2-1) και ο διαιτητής της αναμέτρησης έβγαλε αμέσως την κόκκινη κάρτα για να τη δείξει στους δύο ποδοσφαιριστές.

Ο Μέσι απόρησε και ήταν έξαλλος γι' ακόμα μια φορά από την αντιμετώπιση που είχε εκείνος και οι συμπαίκτες του από τη διαιτησία, ωστόσο, στο φύλλο αγώνα ο ρέφερι, Μάριο Ντίας, έγραψε για δυο απωθήσεις του Αργεντινού προς τον Γκάρι Μεδέλ με τον ώμο...

Referee Mario Díaz de Vivar's report regarding Messi's red card:

"Used abusive language, offensive gestures,insulting/humiliating; By confronting the opponent, in an incident when the ball was no longer in play, giving a strong blow with the SHOULDER to the opponent. [TYC] pic.twitter.com/0ivqsWN93B

