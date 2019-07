Ο Μεδέλ εκνευρίστηκε και πέταξε την τσίχλα του στον κόσμο (vid)

Ο Χιλιανός αμυντικός τα έβαλε με τον αρχηγό της Αργεντινής, τον απώθησε με το κεφάλι και με συνεχή σπρωξίματα, με αποτέλεσμα οι δυο τους να δουν την κόκκινη κάρτα.

Η απόφαση του ρέφερι προκάλεσε νέες καυστικές δηλώσεις, τόσο από τον Λιονέλ Μέσι, όσο και τον από τον Σκαλόνι που υπερασπίστηκε τον ηγέτη της «αλμπισελέστε», με τον Μεδέλ να... συνεχίζει τη μανούρα.

Αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο, εκνευρίστηκε με τις αποδοκιμασίες κι όσα άκουγε από τον κόσμο, με αποτέλεσμα να τους πετάξει την τσίχλα του...

Αφού δεν ανέβηκε στην εξέδρα, πάλι καλά...

They don’t call Gary Medel ‘The Pitbul’ for no reason #CopaAmerica #ARGCHIpic.twitter.com/NncUqKxZhr

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 7, 2019