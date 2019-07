Η Αργεντινή τέθηκε αντιμέτωπη με την Χιλή στον μικρό τελικό του Copa America και ο Αγουέρο άνοιξε το σκορ από νωρίς. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι πήρε την ασίστ του Μέσι, που έπιασε την αντίπαλη άμυνα στον ύπνο και έκανε το 1-0.

Messi with the quick free kick to Aguero. Superb. #CopaAmerica pic.twitter.com/KJIZ3CZevU

— Lou (@louorns) July 6, 2019