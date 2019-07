Η πιο fail στιγμή του Κόπα Αμέρικα με το πέναλτι του Βάργκας... (vid)

Ο Χιλιανός επιθετικός για κάποιο λόγο θεώρησε πως αν πετύχαινε ένα εντυπωσιακό γκολ, εκείνος θα απέφευγε τις ευθύνες για το κακό αποτέλεσμα από το Περού στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό της διοργάνωσης, με τη Βραζιλία να περιμένει στον μεγάλο τελικό.

Το παιχνίδι είχε μπει στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Χιλή ήταν πίσω στο σκορ με 3-0, ο Βάργκας σκέφτεται να κάνει πέναλτι αλά Πανένκα και... τα κάνει μαντάρα!

Πολύ κακό timing, πολύ ανόητη σκέψη...

You're 3-0 down in a major semi-final. How could you make it worse? #CopaAmericapic.twitter.com/2EUwoCDwMb

