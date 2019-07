Ο Νεϊμάρ παρηγόρησε Μέσι και Παρέδες μετά τον ημιτελικό (vid)

Ο Βραζιλιάνος φορ της Παρί Σεν Ζερμέν αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στην προετοιμασία της «σελεσάο» για το τουρνουά και έχασε όλη τη φετινή διοργάνωση.

Έχοντας παρακολουθήσει τους συμπατριώτες του να φτάνουν στο τελικό 2-0 κόντρα στην «αλμπισελέστε», κατευθύνθηκε στ' αποδυτήρια για να γιορτάσει μαζί τους, ωστόσο, δεν θα μπορούσε να μην παρηγορήσει τους Αργεντινούς γνωστούς τους.

Ο Παρέδες, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στην Παρί, ήταν δακρυσμένος, ενώ κακόκεφος ήταν και ο Λιονέλ Μέσι, στον οποίο ο Νεϊμάρ έκανε μια μεγάλη αγκαλιά.

Neymar consoling his PSG teammate Parades after the game. pic.twitter.com/HrRZoeNk2e

— Brasil Football (@BrasilEdition) July 3, 2019