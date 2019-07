Η ντρίμπλα του Φόιτ που... έστειλε τον Κουτίνιο (vid)

Η Αργεντινή αποκλείστηκε ένα βήμα πριν από τον τελικό του Κόπα Αμέρικα, αφού δεν κατάφερε απέναντι στη «σελεσάο» να παρουσιάσει κάτι καλύτερο από τη μετριότητα στην οποία κινήθηκε σε ακόμα ένα μεγάλο τουρνουά.

Ο Φόιτ, που απόλαυσε την εμπιστοσύνη του Σκαλόνι στην «αλμπισελέστε», έκανε μια από τις ντρίμπλες της βραδιάς, μπροστά από τον Κουτίνιο που τον έχασε τελείως και «ψάρωσε» με την κατεύθυνση που πήρε το σώμα του Αργεντινού.

This body-feint from Foyth is absolutely quality. He just sent Coutinho back to Liverpool with that skill. pic.twitter.com/gtkZTsOhDt

— FutbolBible (@FutbolBible) July 3, 2019