Το κλάμα του Σουάρες για τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης (vid)

Ο φορ της Μπαρτσελόνα αστόχησε από την άσπρη βούλα στη διαδικασία από την οποία ολοκληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του φετινού Κόπα Αμέρικα, με το Περού να παίρνει την πρόκριση στους «4» και να κοντράρεται πλέον με τους Χιλιανούς.

Με την ολοκλήρωση των πέναλτι κι αφού ο Λουίς Σουάρες είχε γίνει μοιραίος, έβαλε τα κλάματα, με τον Νεϊμάρ να βάζει το σχετικό βίντεο στα social media και να του γράφει: «Σήκωσε ανάστημα, είσαι σπουδαίος αδερφέ. Σε αγαπώ φίλε μου...».

If anyone was feeling down this evening, here’s a clip of Luis Suarez crying pic.twitter.com/fe1OJ2I4mW

"Get up, you are very great brother. I love you friend." @neymarjr shows sympathy for his former teammate. pic.twitter.com/1y5Rmfwi4l

