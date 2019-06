Ο Λουίς Σουάρες διαμαρτυρήθηκε για χέρι... του τερματοφύλακα μέσα στην περιοχή! (vid)

Ο διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα πάνω στην ένταση και το πάθος του, ξέχασε... και αυτά που ήξερε.

Σε φάση στην οποία βρέθηκε εντός περιοχής από δεξιά, προσπάθησε να κάνει το γύρισμα, με τον πορτιέρε της Χιλής ν' απομακρύνει χαμηλά με το χέρι σε κόρνερ.

Ο Σουάρες... παραπονέθηκε για πέναλτι για λίγα δευτερόλεπτα και μόλις κατάλαβε τη χαζομάρα του, απλά έπιασε το κεφάλι του...

Here's Luis Suárez appealing for a handball, and penalty because Chile's GK handled it in the box: pic.twitter.com/AWOA9o7ssz

