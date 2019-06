Ο ηγέτης της «αλμπισελέστε», στο πιο κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας του Σκαλόνι για τη φάση των ομίλων του Κόπα Αμέρικα, ήταν κάτω του μετρίου, ωστόσο, αυτό δεν στοίχσε στην εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Το τελικό 2-0 οδήγησε τον Μέσι και την παρέα του στην επόμενη φάση, ωστόσο, ο ηγέτης της ομάδας έχασε ευκαιρία την οποία ποτέ ξανά άλλοτε δεν είχε χάσει και μάλλον... ούτε πρόκειται να ξαναχάσει!

Is this your GOAT?

pic.twitter.com/htO7RM3igN

— El Bicho. (@FutbolMuu) June 23, 2019