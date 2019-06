Μια κίνηση του Μέσι με τον ώμο... έστειλε αλλού γι' αλλού τον Σάντσες (vid)

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ήταν εκείνος που ισοφάρισε για την ομάδα του Σκαλόνι και... της επέτρεψε με νίκη απέναντι στο Κατάρ να μπορεί να προκριθεί, σε ακόμα μια μετριότατη έως κακή παρουσία σε ακόμα μια διοργάνωση.

Πάντως, προτού ο Ράφαελ Σάντσες ανοίξει το σκορ για τους Παραγουανούς, «έφαγε» μια τρομερή ντρίμπλα από τον Μέσι, ο οποίος το μόνο που αρκέστηκε να κάνει ήταν μια μικρή κίνηση με τον ώμο για να ξεγελάσει τον αντίπαλό του και να φύγει από άλλη κατεύθυνση...

