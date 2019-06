Σκόραρε μετά από πέντε μήνες ο Αλέξις Σάντσες (vids)

Με την παρουσία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παντελώς αναιμική και δίχως ουσία, με προβλήματα τραυματισμών και προσαρμογής, ο Αλέξις Σάντσες δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα καλό στους «κόκκινους διαβόλους» πέρα από ελάχιστες μεμονωμένες... εκλάμψεις.

Όταν φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο της Χιλής, βέβαια, τα καταφέρει πολύ καλύτερα.

Στο παιχνίδι για το Κόπα Αμέρικα απέναντι στην Ιαπωνία, ο Σάντσες πέτυχε το τρίτο από τα τέσσερα γκολ της ευρείας νίκης της εθνικής ομάδας της πατρίδας του, σκόραρε έπειτα από 144 μέρες, δηλαδή... ένα πεντάμηνο, ενώ, είχε και μια ασίστ.

Το αμέσως προηγούμενο γκολ του, ήταν στο «Έμιρεϊτς» στις 25 Ιανουαρίου (!) κόντρα στην πρώην ομάδα του, Άρσεναλ, σε νίκη (3-1) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο για το Κύπελλο Αγγλίας!

Alexis Sanchez played well for Chile v Japan in the #CopaAmerica. Scored a goal, too, getting on the end of a good team move. pic.twitter.com/0v3Fpuqr8n

— James Nalton (@JDNalton) June 18, 2019