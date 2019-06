Bάργκας: Πρώτος σκόρερ της Χιλής στην ιστορία του Copa America! (pic)

Τα 12 γκολ σε Copa America έφτασε ο Βάργκας μετά τα 2 που πέτυχε κόντρα στην Ιαπωνία.

Ο επιθετικός της Χιλής με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος σκόρερ της χώρας του στη διοργάνωση (10 έχει ο Χορμαθάμπαλ).

Επιπλέον είναι ο πρώτος εν ενεργεία σκόρερ στη διοργάνωση, αφου ξεπέρασε τον Γκερέρο του Περού που έχει 11.

Chile with a perfect debut. Eduardo Vargas notches a brace making him Chile's all-time leading scorer in Copa America (12). He's also the top active scorer in the tournament, surpassing Paolo Guerrero (11)! #CA2019Telemundo #CopaAmerica #Chi #EduardoVargas https://t.co/nAaWOCmV7l

— RealSkinnyMike (@Deportes_Lopez) 18 Ιουνίου 2019