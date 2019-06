Το Copa America στο «πιάτο» σας! (polls)

Συμπληρώθηκαν 103 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση μεταξύ χωρών της Λατινικής Αμερικής. Το ποδόσφαιρο έφερε κοντά τις ομάδες, άνοιξε το γήπεδο για να παίξουν οι καλύτεροι παίκτες της εποχής και αποτέλεσε τον προπομπό του Copa America!

Τότε, το 1906 δεν υπήρχε καν η ομοσπονδία (CONMEBOL), ενώ πλέον στο τουρνουά μπορεί κανείς να δει «αστέρια» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τους σπουδαίους παίκτες της επόμενης «μέρας», να ζήσει συγκινήσεις, να επιβεβαιώσει την αξία των κορυφαίων ή να τους αμφισβητήσει, όπως συμβαίνει με την περίπτωση του Λιονέλ Μέσι και της χρόνιας «κατάρας» του να έχει γεννηθεί Αργεντινός….

Η ουσία είναι πως η σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση μεταξύ Εθνικών ομάδων, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο και το EURO, εξακολουθεί να κεντρίζει μέχρι και σήμερα το ενδιαφέρον!

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

Η Βραζιλία ανέλαβε τη «φιλοξενία» του φετινού τουρνουά και ανοίγει τα πανάκριβα γήπεδά της ξανά, μετά το Μουντιάλ 2014, για να υποδεχθεί γείτονες και… μη! Η αναφορά γίνεται για το Κατάρ και την Ιαπωνία, που είναι προσκεκλημμένοι για να συμπληρώσουν τον «χάρτη» των 14 ομάδων που θα συμμετέχουν στην ποδοσφαιρική γιορτή της Νότιας Αμερικής, με τη σελεσάο να εύχεται πως δεν θα χαλάσει το σερί και θα φτάσει στο 5/5 σε κατακτήσεις Copa America που διοργανώνει!

Βραζιλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, Κολομβία, Χιλή, Περού, Βενεζουέλα, Παραγουάη, Ισημερινός και Βολιβία θα υποδεχθούν τους δυο «προσκεκλημένους», με τους αγώνες να ξεκινούν στις 14 Ιουνίου και να ολοκληρώνονται με τον μεγάλο τελικό της 7ης Ιουλίου. Οι ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις ομίλους των τεσσάρων ομάδων, εκ των οποίων θα προκριθούν οι δυο πρώτες, μαζί με τις δυο καλύτερες δεύτερες Εθνικές.

ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Α’ όμιλος: Βραζιλία, Βολιβία, Βενεζουέλα, Περού

Β’ όμιλος: Αργεντινή, Κολομβία, Παραγουάη, Κατάρ

Γ’ όμιλος: Ουρουγουάη, Ισημερινός, Ιαπωνία, Χιλή

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Α1 – Β/Γ3

Α2 – Β2

Β1 – Γ2

Γ1 – Α/Β3

Οι αγώνες θα φιλοξενηθούν σε πέντε πόλεις της Βραζιλίας (Ρίο ντε Τζανέιρο, Σάο Πάουλο, Μπέλο Οριζόντε, Πόρτο Αλέγκρε και Σαλβαδόρ) και έξι γήπεδα (Estádio do Maracanã, Estádio do Morumbi, Arena Corinthians, Estádio Mineirão, Arena do Grêmio, Itaipava Arena Fonte Nova), με την πρεμιέρα να σφυρίζεται στο θα φιλοξενήσουν το φετινό Copa America. Η πρεμιέρα θα διεξαχθεί στο χωρητικότητας 67.052 θέσεων Morumbi του Σάο Πάουλο. Οι ημιτελικά θα διεξαχθούν στο Arena do Grêmio του Πόρτο Αλέγκρε (55.662) και στο Mineirão του Μπέλο Οριζόντε (62.160), ενώ ο μεγάλος τελικός στον «Ναο» του βραζιλιάνικου και όχι μόνο ποδοσφαίρου, στο Maracanã του Ρίο ντε Τζανέιρο (78.838).

ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Estádio do Maracanã (78.838) – Ριο (τελικός)

Estádio do Morumbi (67.052) – Σαο Πάουλο

Arena Corinthians (49.205) – Σάο Πάουλο (μικρός τελικός)

Estádio Mineirão (64.000) – Μπέλο Οριζόντε (ημιτελικός)

Arena do Grêmio (55.662) – Πόρτο Αλέγκρε (ημιτελικός)

Itaipava Arena Fonte Nova (48.000) - Σαλβαδόρ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το μακρινό 1916 διοργανώθηκε το πρώτο Copa America, με την Ουρουγουάη να πανηγυρίζει την κατάκτηση επί αργεντίνικου εδάφους απέναντι στην «αλμπισελέστε». Οι θρίαμβοι στις πρώτες διοργανώσεις έφεραν τη «σελέστε» στην κορυφή σήμερα με 15 τρόπαια, μετρώντας πολλά… μαζεμένα στο ξεκίνημα 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926)!

Στη συνέχεια είχε έρθει η ώρα της Αργεντινής να πανηγυρίσει πολλές επιτυχίες στην ήπειρο, μετρώντας σήμερα 14, αλλά το τελευταίο της πριν από 26 χρόνια!

Αντίθετα, χωρίς πλούσια παράδοση, αλλά με τρομερές επιτυχίες στο πρόσφατο παρελθόν, ως πρωταγωνίστρια αναδεικνύεται η Χιλή, με δυο κατακτήσεις στα δυο τελευταία τουρνουά (2015, 2016)!

Όσον αφορά τη διοργανώτρια Βραζιλία, αυτή μετράει 8, εκ των οποίων τα μισά είναι ακριβώς όσα έχει φιλοξενήσει στα γήπεδά της, παραμένοντας «άχαστη» στο σπίτι της!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ:

Ουρουγουάη 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011)

Αργεντινή 14 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993)

Βραζιλία 8 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007)

Παραγουάη 2 (1953, 1979)

Περού 2 (1939, 1975)

Χιλή 2 (2015, 2016)

Κολομβία 1 (2001)

Βολιβία 1 (1963)

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΜΙΑ ΟΜΑΔΑ

Κάθε ομάδα ξεκινάει από περίπου διαφορετική αφετηρία και σίγουρα διαφορετικούς στόχους.

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ξεκινώντας από τη διοργανώτρια Βραζιλία, αυτή θα αγωνιστεί χωρίς τον Νέιμαρ, που θα ήθελε να δώσει το «παρών», ώστε να εξιλεωθεί για την αποτυχία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Συνολικά η σελεσάο ψάχνει μια σημαντική επιτυχία και η επιστροφή μιας μεγάλης διοργάνωσης εντός των συνόρων, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2014 που κατέληξε σε «κάζο», ο Τίτε ελπίζει πως θα δικαιωθεί για τον αποκλεισμό των Μόουρα και Φαμπίνιο, θα οδηγήσει τη χώρα του στην κορυφή και θα κρατήσει τη θέση του!

Η Βενεζουέλα θα παίξει στα γήπεδα της Βραζιλίας με «όπλο» τα ταλέντα που αναδεικνύονται από το ποδόσφαιρό της. Ροντόν, Ρινκόν και Μουρίγιο αποτελούν την επόμενη «μέρα» της Εθνικής και ο προπονητής Ραφαέλ Ντουνταμέλ περιμένει απ’ αυτούς να δει τα πρώτα δείγματα της αξίας τους σε μια μεγάλη διοργάνωσή τους, υπολογίζοντάς τους ως βασικά μέλη της 11αδας. Ο πήχυς παραμένει χαμηλά, ώστε η νεανική σύνθεση της ομάδας του να μην αγχωθεί, όμως οι ικανότητες είναι άξιες προσοχής και όλα θα φανούν στην πορεία.

Για τη Βολιβία, η οποία έχει κερδίσει μόλις έναν αγώνα από το Σεπτέμβριο του 2017, τα καλά νέα είναι ότι «μπαίνει» ως το απόλυτο αουτσάιντερ. Ο Εντουάρδο Βιγιέγκας προπονεί από τον Ιανουάριο μια άπειρη ομάδα, εμπιστεύεται τα νιάτα και θέλει να δει τους νεαρούς παίκτες του να αρπάζουν την ευκαιρία, να «χτίζουν» χαρακτήρα και να ετοιμάζονται για το μέλλον τους, με χαμηλές προσδοκίες για τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Το Περού δεν στοχεύει απαραίτητα στην κούπα, αφού η ομάδα του Ρικάρντο Γκαρέκα θεωρείται ούτως ή άλλως πετυχημένη με την πορεία της τα τελευταία χρόνια. Οι δυνατότητες της ομάδας είναι δεδομένες, μαζί με την ποιότητα, ενώ το μέγα κίνητρο εντοπίζεται στον Πάολο Γκερέρο, που στα 35 του ετοιμάζεται για την αγαπημένη του διοργάνωση, όπου μετράει 13 γκολ και θέλει άλλα 6 για να φτάσει στην κορυφή τον Βραζιλιάνο Ζιζίνιο και τον Αργεντινό Μέντες και να γράψει το όνομά του με «χρυσά γράμματα»!

«Μάχη» αναμένεται να γίνει για τη δεύτερη θέση στον όμιλο, με τον ΟΠΑΠ να προσφέρει την επιλογή του Περού στο 1.85 και της Βενεζουέλας στο 3.85.

Β΄ΟΜΙΛΟΣ

Έναν θρίαμβο με τα εθνικά χρώματα ψάχνει και ο Λιονέλ Μέσι, την ώρα που η Αργεντινή περιμένει να έρθει η στιγμή που θα τον δει να πανηγυρίζει κάτι και με άλλη φανέλα, πλην αυτής της Μπαρτσελόνα. Οι χαμένοι τελικοί του 2015 και του 2016 «πόνεσαν» και η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι λογικά θα θεωρήσει επιτυχία μόνο την πρωτιά, αφού η απλή συμμετοχή σε έναν ακόμα τελικό, τον 28ο, έχοντας ήδη το ρεκόρ με 27, προφανώς δεν θα φτάνει…

Η Κολομβία έχει νέο προπονητή, τον Κάρλος Κεϊρόζ αντί του Χοσέ Πέκερμαν, καθώς και αναβαθμισμένο στόχο: να προσπεράσει την 3η θέση, όπου βρέθηκε το 2016 και να νικήσει ως το τέλος! Η πρεμιέρα κόντρα στην Αργεντινή αποτελεί το πιο δυνατό τεστ, που θα αποκαλύψει την προοπτική της, ενώ στις φιλικές νίκες με τον Παναμά (3-0) και το Περού (3-0) έδειξαν ότι οι Καφετέρος είναι έτοιμοι για τη διοργάνωση.

Πιο δύσκολα φαίνεται πως είναι τα πράγματα για την Παραγουάη, που απουσίασε από το Μουντιάλ, δείχνει να βρίσκεται σε φάση που ψάχνει τον τρόπο να γυρίσει «σελίδα», κληρώθηκε σε όμιλο… φωτιά με Αργεντινή και Κολομβία, ενώ δεν θα υπολογίζει στη βοήθεια του έμπειρου Ρόκε Σάντα Κρουζ.

Το Κατάρ είναι «ερωτηματικό», χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο, αλλά με την τεχνογνωσία του Φελίξ Σάντσες Μπας, πρώην τεχνικού της «Μασία» της Μπαρτσελόνα, που πλέον έχει αναλάβει την αναμόρφωση του ποδοσφαίρου της ασιατικής χώρας.

Το ενδεχόμενο να πετύχει το Κατάρ την έκπληξη και να τερματίσει στην τρίτη θέση, πάνω από την Παραγουάη, προσφέρεται στο 3,5 στον ΟΠΑΠ.

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

H Ουρουγουάη κατεβαίνει στη διοργάνωση με τον άτυπο τίτλο της σταθερότερης ομάδας της Λατινικής Αμερικής στον 21ο αιώνα. Ο αποκλεισμός από τη Γαλλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ ήρθε με τρόπο που έδειξε ότι κανείς δεν μπορεί να την υποτιμήσει, ειδικά αν ο πρόσφατα χειρουργημένος Σουάρες επανέλθει χωρίς προβλήματα, όπως φάνηκε και στο τελευταίο φιλικό. Από την πλευρά του ο 72χρονος Όσκαρ Ταμπάρες θα ήθελε να συνοδέψει την επιστροφή του στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής με έναν τίτλο, ενώ το γεγονός ότι επιστρέφει στα βραζιλιάνικα γήπεδα, όπου θριάμβευσε στο Μουντιάλ του 1950, όταν νίκησε τη Βραζιλία στον θρυλικό τελικό του Μαρακανά μπροστά σε περίπου 200.000 οπαδούς δίνει το… αλατοπίπερο που χρειάζεται στη συμμετοχή της!

Η συμμετοχή της «σελέστε» στον τελικό του Copa America 2019 προσφέρεται στο 3.00 στον ΟΠΑΠ.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στον Ισημερινό, που επίσης απουσίασε από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας και ψάχνει το «εισιτήριο», ώστε να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό επίπεδο. Ο στόχος της δεύτερης θέσης πίσω από την Ουρουγουάη είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, αλλά μάλλον ουδείς θα εκπλαγεί αν δεν την δει να τερματίζει εκεί.

Η «φιλοξενούμενη» Ιαπωνία είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από ορισμένες που συμμετέχουν «δικαιωματικά» στο Copa America, όμως ζητούμενο είναι οι συνθήκες προσαρμογής της στα γήπεδα της Βραζιλίας και στις απαιτήσεις των παιχνιδιών. Ο όμιλος δεν είναι εύκολος, ούτε και δύσκολος και δεν αποκλείεται οι Ασιάτες να βρουν τον τρόπο και να ακολουθήσουν το φαβορί (Ουρουγουάη) στα προημιτελικά.

Ουδείς βέβαια μπορεί να υποτιμήσει την καρδιά των πρωταθλητών! Αυτοί είναι οι Χιλιανοί, που πανηγύρισαν έξαλλα τις ιστορικές επιτυχίες των δυο πιο πρόσφατων διοργανώσεων και θα ήθελε πολύ να στείλει πάλι… στον κουβά όλα τα φαβορί, με όπλο την εμπειρία των Βιδάλ, Σάντσες και Μεδέλ, που ίσως αγωνιστούν στο τελευταίο Copa America της καριέρας τους. Εκτός είναι ο «ήρωας» των πέναλτι των τελευταίων δυο διοργανώσεων για τη Ρόχα, Κλαούντιο Μπράβο, με τον προπονητή Ρεϊνάλντο Ρουέδα να γίνεται αρκετά αντιδημοφιλής στη χώρα για την επιλογή του να τον αποκλείσει από την αποστολή.

Στο 2.00 προσφέρεται στον ΟΠΑΠ η επιλογή της Ιαπωνίας να τερματίσει τελευταία στον όμιλο και να «αποχαιρετήσει» τη Λατινική Αμερική νωρίς.

Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Για τη Βραζιλία, η κατάκτηση του τροπαίου θα αποτελούσε «βάλσαμο» για τις συνεχόμενες αποτυχίες της στα μεγάλα «ραντεβού» των τελευταίων χρόνων. Κόντρα στην αδύναμη Βολιβία, οτιδήποτε άλλο εκτός της νίκης και μάλιστα με εμφατικό τρόπο θα αποτελούσε αφορμή για γκρίνια και αμφισβήτηση, αν και η σελεσάο δείχνει ικανή να μην ξεσηκώσει τους haters από τόσο νωρίς!

Η επιλογή των 4-6 γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι προσφέρεται στον ΟΠΑΠ σε απόδοση 2.45.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡ

Όσον αφορά τους «goleadores» της διοργάνωσης, τα ονόματα είναι πολλά και «βαριά». Ο Λιονέλ Μέσι που θέλει να ξορκίσει τους δικούς του «δαίμονες», ο Έντινσον Καβάνι που «ψάχνει» ένα ξέσπασμα μετά από μια μέτρια σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν κι ενδεχομένως πριν από μια μεταγραφή, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο και ο Γκαμπριέλ Ζεζούς, από τα… πόδια των οποίων «κρέμεται» ολόκληρη η Βραζιλία, οι χαρισματικοί σκόρερ της διοργάνωσης περισσεύουν.

Το ενδεχόμενο να τερματίσει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης ο Μέσι προσφέρεται στον ΟΠΑΠ σε απόδοση 3. Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις για κάθε παίκτη.

Εν ολίγοις, η δράση ξεκινά, σε μια διοργάνωση μακριά από την Ελλάδα, όμως ανέκαθεν γοητευτική και συγκινητική για τις στιγμές που χαρίζει και το θέαμα που προσφέρει!