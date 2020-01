Champions League: Με σύστημα... 4-2-4 η κορυφαία ενδεκάδα του 2019! (pic)

Χρειάστηκαν περισσότεροι από 2.000.000 ψήφοι για να επέλθει το τελικό αποτέλεσμα.

Σε μια χρονιά που η ευρωπαϊκή κυριαρχία των Άγγλων ήταν αδιαμφισβήτητη, 6/11 παίκτες ανήκαν σε ομάδες από αγγλικούς συλλόγους και, συγκεκριμένα πέντε από τη Λίβερπουλ και ένας από την Μάντσεστερ Σίτι!

Εννοείται πως για ακόμη μια χρονιά δεν έλειπαν από τους εκλεκτούς οι Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε κανένας παίκτης από την φιναλίστ του Champions League Τότεναμ, ενώ μονοπρόσωπη εκπροσώπηση είχε και η Μπάγερν Μονάχου, εκτός από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Τερματοφύλακας: Άλισον (Λίβερπουλ)

Αμυντικοί: Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ντε Λιχτ (Γιουβέντους), Άρνολντ (Λίβερπουλ)

Μέσοι: Ντε Γιόνγκ (Μπαρτσελόνα), Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)

Επιθετικοί: Μέσι (Μπαρτσελόνα), Κριστιάνο Ρονάλντο (Γιουβέντους), Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου), Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ).

#TeamOfTheYear 2019 revealed!

More than 2 million votes were cast - thanks for taking part!

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2020