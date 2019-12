Ο Πορτογάλος νυν προπονητής της Τότεναμ και άλλοτε της Τσέλσι, είχε τότε στο πλευρό του τον Αντρέ Βίλας – Μπόας (που μερικά χρόνια αργότερα απέτυχε παταγωδώς όταν ανέλαβε τους «μπλε» μόνος του) και μαζί, είχαν φτιάξει ένα από τα καλύτερα scouting reports που έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας. Κι όχι μονάχα γι' αυτό τον λόγο, αλλά γιατί οι Λονδρέζοι κατάφεραν τότε να πάρουν τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στους «μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά οι αναφορές για τις πιο σημαντικές μονάδες της Μπαρτσελόνα:

Κάρλες Πουγιόλ: «Aggressive ποδοσφαιριστής, αλλά παίζει και με συναίσθημα. Τρελαίνεται με τα φάουλ εις βάρος του και αντιδρά στις προκλήσεις. Χρησιμοποιεί πολύ το σώμα του. Κακή τοποθέτηση και κακή ηγεσία στην άμυνα. Επειδή χρησιμοποιεί πολύ το σώμα του, κάνει φάουλ είτε εντός περιοχής είτε έξω από αυτήν. Δύναμη και καλός στο ψηλό παιχνίδι».

Αντρές Ινιέστα: «Πάντοτε έρχεται από τον πάγκο. Πολύ δυναμικός παίκτης. Γρήγορος στις κινήσεις και την εκτέλεση. Περίπλοκος παίκτης».

Ροναλντίνιο: «Έχει την τεχνική να ξεπεράσει τον αντίπαλό του ακόμα και με μια επαφή της μπάλας. Όταν έχει χώρο και ανοίγεται πάντα ζητάει τη μπάλα και φεύγει στο ένας με έναν με τον αντίπαλο πλάγιο μπακ, είτε για να πάει κεντρικά και να σουτάρει είτε για να πάει πιο πλάγια και να γεμίσει στην περιοχή. Όταν κινείται ανάμεσα στις γραμμές αναγκάζει έναν στόπερ να φύγει από την άμυνα και να πέσει πάνω του και τότε εκείνος μπορεί να βγάλει με μια πάσα τον Μέσι ή τον Ετό ή με τον χαφ που έχει πάρει μέτρα. Δεν είναι καλός στο αμυντικό transition και την άμυνα. Πέφτει εύκολα, κλέβει συνεχώς».

Λιονέλ Μέσι: «Ταχύτητα και ποιότητα, αλλά σχεδόν αποκλειστικά με το αριστερό πόδι. Έχει την ίδια συμπεριφορά στο γήπεδο με τον Ροναλντίνιο. Είτε κινείται εσωτερικά, είτε διαγώνια και φεύγει πλάγια. Προωθεί μπροστά την ομάδα. Εκπληκτικός στο ένας με έναν. Αν η μοναδική επιλογή είναι να του κάνεις φάουλ, τότε πρέπει να γίνει γρήγορα και σίγουρα έξω από την περιοχή. Μόλις έχει επιστρέψει από τραυματισμό».

Για την ιστορία, οι δύο αναμετρήσεις της Τσέλσι με τη Μπαρτσελόνα ήταν από τις πιο εντυπωσιακές, με τους Καταλανούς στο πρώτο ματς των «16» του Champions League της αγωνιστικής περιόδου 2004-2005 να παίρνουν τη νίκη με σκορ 2-1 και στον επαναληπτικό του Λονδίνου τους «μπλε» να φτάνουν στο 4-2. Φυσικά, το «Στάμφορντ Μπριτζ» αλλά και ολόκληρος ο κόσμος τότε, είδε το γκολ με το... σβήσιμο του τσιγάρου από τον «Ρόνι».

