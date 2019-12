Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία του Champions League.

Οι Παριζιάνοι του Ουνάι Έμερι είχαν κερδίσει για τη φάση των «16» της διοργάνωσης την Μπαρτσελόνα με 4-0 τον αγώνα στην έδρα τους και, ταξίδευαν στην Βαρκελώνη, προκειμένου να «κλειδώσουν» την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ωστόσο, η ομάδα του Λούις Ενρίκε ήταν καταιγιστική στην αναμέτρηση του Καμπ Νόου, πήρε τη νίκη με 6-1, παρόλο που μέχρι το 88' το σκορ ήταν 3-1 και βόλευε τους Γάλλους.

Ο Ματουιντί, βασικός τότε και στις δύο αναμετρήσεις, είπε σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «RMC SPORT» ότι μετά τη λήξη της ρεβάνς σκέφτηκε σοβαρά να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

«Ήμουν πολύ κοντά στην απόσυρση από την ενεργό δράση το 2017 και ο λόγος ήταν εκείνο το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα», είπε χαρακτηριστικά.

«Το καλοκαίρι πήγα στην Γιουβέντους και ήταν ένα βήμα μπροστά για εμένα. Ήταν καλό και φυσιολογικό για την καριέρα μου. Δεν το λέω για να προσβάλω την Παρί σεν Ζερμέν, είναι ένα υπέροχο κλαμπ.

Απλά, νιώθω ότι μου ταιριάζει περισσότερο η Γιουβέντους.

Εδώ μπορώ να κάνω τα πάντα, μπορώ να έχω τη φιλοδοξία ότι θα κατακτήσουμε το Champions League».

